Помогите: интерьер из произведения муму
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Помогите: интерьер из произведения муму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герасим-очень высокий, мужественный мужчина. И его коморка должна соответствовать этому. Все рассчитанно по минимуму, кровать, сделанная под его рос, и совсем не мягкая, т. к. он крепостной, и у него просто нет такой возможности. Стул, стол. Все по минимуму, все по необходимости. Да и собственно в самом рассказе есть описание. Цитирую:«...он устроил её себе сам, по своему вкусу: соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырёх чурбаках, истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на неё — не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика — стул на трёх ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнётся. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только чёрный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили»
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