Нужно 10 предложений про изложения Помогите пожалуйста.

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Например: С наступлением осенних холодов четыре гориллы Нью-Йорскогоо зоопарка вернулись из открытого вольера в тесную клетку. Специалистам и неспециалистам, наблюдавшим за их поведением, пришлось столкнуться с рядом неприятностей. Неуступчивость и нетерпеливость обезьян порождали немелочные споры, которые иной раз заканчивались вовсе не примирением, а скандалом или дракой. Необычное средство было найдено одним из служителей зоопарка. Перед решёткой клетки, где сидели гориллы, был установлен телевизор. Такая невидаль успокоила обезьян. Гориллы часами не отходили от телевизора. И неволя им им была не втягость! (Из "Детской деловой газеты".)