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1-9 пожалуйста помогите
Алгебра
1-9 пожалуйста помогите
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. B 2. Б 3. В 4. A 5. Б 6. A 7. Б 8. В 9. Б
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