Хлорид натрия + серная кислота = ? при нагревании

Химия
Хлорид натрия + серная кислота = ? при нагревании
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaCl + 2H2SO4 = Na2SO4  + Сl2 + SO2 +2H2O2Cl(-) -2e = Cl2(0)   1S(+6) +2e = S(+4)  1

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