Хлорид натрия + серная кислота = ? при нагревании
Химия
Хлорид натрия + серная кислота = ? при нагревании
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaCl + 2H2SO4 = Na2SO4 + Сl2 + SO2 +2H2O2Cl(-) -2e = Cl2(0) 1S(+6) +2e = S(+4) 1
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