Твір "Світ очима простої людини" за повісю Вольтера "Простак"

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Твір "Світ очима простої людини" за повісю Вольтера "Простак"
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