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Ты такое х ,при котором у = -150
Алгебра
Ты такое х ,при котором у = -150
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=y? Если да, то x= -150
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