Переклад тексту TV mozaic

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TV MOZAIC (1) деякі з нас готові годинами сидіти біля блакитних екранів наших домашніх кінотеатрів, які демонструють нове і незвичайне шоу. Одна з них називається " хто хоче стати мільйонером?. (2) шоу хітом у всьому світі. Конкурсанти звичайних людей, вибраних з тих, хто кільце спеціальний телефонний номер. Програми виробники не відповідають на виборах, поки вони не прибувають на станції. Щоб виграти джекпот, Учасник повинен відповісти на 15 запитань правильно. Для кожного з цих елементів, вони представлені запитання та чотири варіанти відповіді, перш ніж вирішити, чи варто грати чи ні. Потім учасник вибирає відповідь. Якщо це правильно, вони можуть залишитися в грі. (3) програма дуже популярна, тому що глядачі хотіли бачити звичайних людей, які приймають рішення. Коли спортсмен думає, що він знає відповідь, але не впевнений, є хвилювання в студії. Музика стає голосніше, і холодні блакитні вогні стають темнішими. Деякі конкурсанти зайняти до 15 хвилин, щоб відповісти на питання, але ми бачимо тільки їх найгірші моменти. Той факт, що ми можемо побачити відповіді на екрані робить гру, здається, легше. Весь час, камери зробити багато фотографій конкурсанта бореться з рішенням. Це частина привабливості. (4) для глядачів шоу дає шанс відчути, що вони можуть робити краще, ніж будь-який з гравців, для претендента - шанс виграти багато грошей і бути зіркою на короткий момент. (5) Що потрібно зробити топ програми на ТБ? Багато фантазії, багато енергії, багато людей. Хто ці люди? Тут ти. Директор відповідає за програми. З диспетчерської, директор вирішує зображення, які використовуються на кожному етапі. Це дуже клопітка справа. Директор повинен обговорити програму з провідним перед шоу йде в ефірі. Підлогу менеджер, директор, представник на підлозі студії. Він їй не доводиться приймати безліч рішень: доручення керівника приходьте через навушники. Підлогу менеджер повинен слідувати директор розпоряджень і наказів. Камери оператори повинні слідувати - директора Інструкції про те, де e камери. Вони повинні мати достатньо технічних знань, щоб міняти об'єктиви. Звук інженерів контролювати все, від мікрофони мікшерський пульт з тисячами вогнів і кнопки. Вони є технічними експертами, але вони не повинні ігнорувати вказівки режисера. Провідні або ток-шоу всі повинні прибути в студії досить рано для make-up сесії. Всі провідні, чоловік і жінка , повинні носити макіяж сесій камери можуть зробити люди виглядають смішно. Доповідачі не потрібно вчитися їх лінії, бо вони можуть прочитати їх на autocue. Є багато інших людей: бачення менеджер, виробництво секретаря, кілька техніків, і багато інших. Це дійсно бере натовп, щоб зробити ТВ-шоу! (6) все що написано вище є необхідним, але особа будь телеканал значною мірою залежить від його дикторів. (7) яке право особи, щоб дати обличчям до ТВ програми? Існує кілька відповідей. Хороший зовнішній вигляд привабливим обличчям і непоганою фігурою) і здатність утримувати себе добре. Далі йде інтелект і гарна пам'ять. Потім ви повинні мати доброзичливий і симпатичний чином. Правильний голос важливий. І в цьому зв'язку довіру-це найважливіше справу з усіх, здатність бути розміщені і невимушено перед камерами. Якщо у вас є цей дар від природи, ви заробили стан: не занадто багато було. Більшість людей починають думати про це, коли вони стикаються з мікрофону або камери.