Разные виды водорослей, которые растут в соленой воде
Окружающий мир
Разные виды водорослей, которые растут в соленой воде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть водоросли такие как: Хламидомонада Хлорелла Улотрикс Ульва Спирогира Порфира Фукус Ламинария Но я не знаю они растут в соленой или пресной воде
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