Придумайте пожалуйста про насекомое несколько предложений ..Как сочинение

Гость: Гость:

МУХА . В НАШЕЙ ЖИЗНИ ЕСТЬ МНОГО НАСЕКОМЫХ.ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ РАЗНЫЕ МИССИИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ГОВОРИТЬ О МУХЕ. ТОЧНО НЕЗНАЮ НО ОНА ТОЖЕ ДЛЯ ЧЕГО ТО. СОЗДАННА. НАВЕРНО ДЛЯ ТОГО ЧТОБ НОЧЬЮ ДОСТАВАТЬ ЛЕТОМ КОГДА ЖАРКО. А ЕЩЁ И МУХА ДОСТАЕТ .вот как то так