Придумайте пожалуйста про насекомое несколько предложений ..Как сочинение
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Придумайте пожалуйста про насекомое несколько предложений ..Как сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МУХА . В НАШЕЙ ЖИЗНИ ЕСТЬ МНОГО НАСЕКОМЫХ.ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ РАЗНЫЕ МИССИИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ГОВОРИТЬ О МУХЕ. ТОЧНО НЕЗНАЮ НО ОНА ТОЖЕ ДЛЯ ЧЕГО ТО. СОЗДАННА. НАВЕРНО ДЛЯ ТОГО ЧТОБ НОЧЬЮ ДОСТАВАТЬ ЛЕТОМ КОГДА ЖАРКО. А ЕЩЁ И МУХА ДОСТАЕТ .вот как то так
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