Придумайте пожалуйста про насекомое несколько предложений ..Как сочинение

Русский язык
Придумайте пожалуйста про насекомое несколько предложений ..Как сочинение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МУХА . В НАШЕЙ ЖИЗНИ ЕСТЬ МНОГО НАСЕКОМЫХ.ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ РАЗНЫЕ МИССИИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ГОВОРИТЬ О МУХЕ. ТОЧНО НЕЗНАЮ НО ОНА ТОЖЕ ДЛЯ ЧЕГО ТО. СОЗДАННА. НАВЕРНО ДЛЯ ТОГО ЧТОБ НОЧЬЮ ДОСТАВАТЬ ЛЕТОМ КОГДА ЖАРКО. А ЕЩЁ И МУХА ДОСТАЕТ .вот как то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Писменность в Египте назвается?
Ответить
Физика
Автомобилист проехал за один час 50 км, развернулся и проехал обратно 60км. Найдите:а) среднюю скорость за первый час, б)среднюю скорость за втор...
Ответить
Русский язык
Привидите 5цепей питания тундры
Ответить
Русский язык
Составить Объявление В Официально-Деловом Стиле. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Английский язык
Помогите приложения поставить в правильной форме те которые в скобках? 1.The children (not to sleep) now. 2.What you (to do) tomorrow? 3.l (no...
Ответить