Составить Объявление В Официально-Деловом Стиле. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!
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Составить Объявление В Официально-Деловом Стиле. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Приглашаются работники завода "Мармеладки" на собеседование, насчёт увеличения зарплаты"
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