Писменность в Египте назвается?
История
Писменность в Египте назвается?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летопись называется :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Автомобилист проехал за один час 50 км, развернулся и проехал обратно 60км. Найдите:а) среднюю скорость за первый час, б)среднюю скорость за втор...
Русский язык
Английский язык
Помогите приложения поставить в правильной форме те которые в скобках? 1.The children (not to sleep) now. 2.What you (to do) tomorrow? 3.l (no...