Привидите 5цепей питания тундры
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Привидите 5цепей питания тундры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) морошка - мошки, комары - белая куропатка - песец 2) голубика - лемминг - сова 3) ягель - дикий северный олень - волк Дальше не знаю
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