Автомобилист проехал за один час 50 км, развернулся и проехал обратно 60км. Найдите:а) среднюю скорость за первый час, б)среднюю скорость за второй час, в)среднпутевую за 2 часа Пожалуйста, очень надо!!
Физика
Автомобилист проехал за один час 50 км, развернулся и проехал обратно 60км. Найдите:а) среднюю скорость за первый час, б)среднюю скорость за второй час, в)среднпутевую за 2 часа Пожалуйста, очень надо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1=s/t=60/50*10^3= v2=s2/t2=60/60*10^3=10^3 v=v1+v2/2
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