Автомобилист проехал за один час 50 км, развернулся и проехал обратно 60км. Найдите:а) среднюю скорость за первый час, б)среднюю скорость за второй час, в)среднпутевую за 2 часа Пожалуйста, очень надо!!

Физика

Автомобилист проехал за один час 50 км, развернулся и проехал обратно 60км. Найдите:а) среднюю скорость за первый час, б)среднюю скорость за второй час, в)среднпутевую за 2 часа Пожалуйста, очень надо!!

Автор: Гость