Внутрішнє середовище організму складають а)вода.кров.лімфа б)кров.лімфа.тканин?? рідиа в)лімфа.кров.тканина рідина г)кров.вода тканина рідина

Биология
Внутрішнє середовище організму складають а)вода.кров.лімфа б)кров.лімфа.тканин?? рідиа в)лімфа.кров.тканина рідина г)кров.вода тканина рідина
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Гость:
Г) наверное, угу.........
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