Тысяча взрослых мух весит 30 г.В загрязнённых районах можно на нескольких квадратных километрах обнаружить до 1.000.000 мух.Какова общая масса этих мух, расплодившихся из-за небрежного отношения человека к окружающей среде?Пом...

Математика

Тысяча взрослых мух весит 30 г.В загрязнённых районах можно на нескольких квадратных километрах обнаружить до 1.000.000 мух.Какова общая масса этих мух, расплодившихся из-за небрежного отношения человека к окружающей среде?Помогите плиз!

Автор: Гость