Тысяча взрослых мух весит 30 г.В загрязнённых районах можно на нескольких квадратных километрах обнаружить до 1.000.000 мух.Какова общая масса этих мух, расплодившихся из-за небрежного отношения человека к окружающей среде?Пом...

Математика
Тысяча взрослых мух весит 30 г.В загрязнённых районах можно на нескольких квадратных километрах обнаружить до 1.000.000 мух.Какова общая масса этих мух, расплодившихся из-за небрежного отношения человека к окружающей среде?Помогите плиз!
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Гость:
30000000 г мух или 30 тонн
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