(у+1)(у во второй степени -2у+2)
Алгебра
(у+1)(у во второй степени -2у+2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(у+1)(у^2-2у+2)=у^3 - 2у^2 + 2у+ у^2 -2у+2=у^3 - у^2 +2
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