У Алёши Бори и Васи вместе 120 марок.У Алёши марок столько ,сколько у Бори и Васи вме??те .Сколько марок У Алёши . Как правильно записать?
Математика
У Алёши Бори и Васи вместе 120 марок.У Алёши марок столько ,сколько у Бори и Васи вме??те .Сколько марок У Алёши . Как правильно записать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-Алёша у-Боря z-Вася х+у+z=120 x=y+z y+z=60 у Алёши 60 марок
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