У Алёши Бори и Васи вместе 120 марок.У Алёши марок столько ,сколько у Бори и Васи вме??те .Сколько марок У Алёши . Как правильно записать?

Математика

У Алёши Бори и Васи вместе 120 марок.У Алёши марок столько ,сколько у Бори и Васи вме??те .Сколько марок У Алёши . Как правильно записать?

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