У Андрея и Бори вместе 11 орехов; у Андрея и Вовы – 12 орехов; у Бори и Вовы – 13 орехов. Сколько всего орехов у Андрея, Бори и Вовы вместе?

Математика

У Андрея и Бори вместе 11 орехов; у Андрея и Вовы – 12 орехов; у Бори и Вовы – 13 орехов. Сколько всего орехов у Андрея, Бори и Вовы вместе?

Автор: Гость