У Андрея и Бори вместе 11 орехов; у Андрея и Вовы – 12 орехов; у Бори и Вовы – 13 орехов. Сколько всего орехов у Андрея, Бори и Вовы вместе?

Математика
У Андрея и Бори вместе 11 орехов; у Андрея и Вовы – 12 орехов; у Бори и Вовы – 13 орехов. Сколько всего орехов у Андрея, Бори и Вовы вместе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11+12+13 = 36 - это дважды посчитанное количество орехов 36/2 = 18 орехов было у них вместе
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