ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ДЗ ПО АНГЛИЙСКОМУ!
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ДЗ ПО АНГЛИЙСКОМУ!
Ответ(ы) на вопрос:
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1. down, mouth 2. on, world 3. over, moon 4. felt
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