ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ДЗ ПО АНГЛИЙСКОМУ!

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ДЗ ПО АНГЛИЙСКОМУ!
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Гость:
1. down, mouth 2. on, world 3. over, moon 4. felt
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