Предложите три способа получения оксида меди (II), оксида углерода (IV) . Ответ подтвердите уравнениями.
Химия
Предложите три способа получения оксида меди (II), оксида углерода (IV) . Ответ подтвердите уравнениями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ох мои любимые вопросы пошли 1) 2Cu(NO3)2 ---t---> 2CuO + 4NO2 + O2 2) Cu(OH)2 ---t---> CuO + H2O 3) (CuOH)2CO3 ---t---> 2CuO + CO2 + H2O Кстати, (CuOH)2CO3 - это формула малахита, известного Вам, надеюсь, минерала. Светло-зеленый цвет 1) CaCO3 ---t---> CaO + CO2 2) FeO + CO ---t---> Fe + CO2 3)* HOOCCOOH ---t---> CO2 + CO + H2O HOOCCOOH - формула щавелевой кислоты, двухосновная, органическая 4) Na2CO3 + 2HCl ------> 2NaCl + CO2 + H2O 5) 2CO + O2 ---> 2CO2 6) CH4 + 2O2 ---> CO2 + 2H2O
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