Растения между собой с апельсином скажет осталось 27 Сколько было мальчиков Помог??те.

Математика
Растения между собой с апельсином скажет осталось 27 Сколько было мальчиков Помог??те.
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Гость:
Не верный вопрос. А если примерно , то 5.
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