У бабушки 20 чашек : 12 с красными цветами , остальные с синими . бабушка наливает чай в случайно выбранную чашку. найдите вероятность того, что это будет чашка с синими цветами.
Математика
У бабушки 20 чашек : 12 с красными цветами , остальные с синими . бабушка наливает чай в случайно выбранную чашку. найдите вероятность того, что это будет чашка с синими цветами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так понимаю что это будет с красными? если да то вот как Это решить! надо 12 : 20 = 0.6=60% Это и будет вероятность !! Ответ верный я похожий с репетитором прорешал .Удачи!
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