у бабушки есть желтые и синие нитки всего 15 мотков на сколько мотков желтых ниток ??ольше чем синих если синих ниток 6 мотков

Математика

у бабушки есть желтые и синие нитки всего 15 мотков на сколько мотков желтых ниток ??ольше чем синих если синих ниток 6 мотков

Автор: Гость