у бабушки есть желтые и синие нитки всего 15 мотков на сколько мотков желтых ниток ??ольше чем синих если синих ниток 6 мотков

Математика
у бабушки есть желтые и синие нитки всего 15 мотков на сколько мотков желтых ниток ??ольше чем синих если синих ниток 6 мотков
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15-6=9 ответ: 9 жёлтых 
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