У бабушки в тёмном чулане стоят банки с вареньем трёх сортов: яблочное, сливовое, и зямляничное, по 5 банок каждого сорта. Какое наименьшее количествобанок бабушке надо взять не глядя, чтобы среди них наверняка оказалось не мен...
Математика
У бабушки в тёмном чулане стоят банки с вареньем трёх сортов: яблочное, сливовое, и зямляничное, по 5 банок каждого сорта. Какое наименьшее количествобанок бабушке надо взять не глядя, чтобы среди них наверняка оказалось не менее трёх банок с вареньем одного сорта?
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется три банки
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