У бабушки в тёмном чулане стоят банки с вареньем трёх сортов: яблочное, сливовое, и зямляничное, по 5 банок каждого сорта. Какое наименьшее количествобанок бабушке надо взять не глядя, чтобы среди них наверняка оказалось не мен...

Математика

У бабушки в тёмном чулане стоят банки с вареньем трёх сортов: яблочное, сливовое, и зямляничное, по 5 банок каждого сорта. Какое наименьшее количествобанок бабушке надо взять не глядя, чтобы среди них наверняка оказалось не менее трёх банок с вареньем одного сорта?

Автор: Гость