У человека лопоухость (B) доминирует над геном нормально прижатых ушей (b), а ген не ??ыжих (Р) волос над геном рыжих (p) волос. Каков генотип лопоухого, рыжего отца если в браке с не рыжей женщиной, имеющей нормальные уши, у ...

Биология

У человека лопоухость (B) доминирует над геном нормально прижатых ушей (b), а ген не ??ыжих (Р) волос над геном рыжих (p) волос. Каков генотип лопоухого, рыжего отца если в браке с не рыжей женщиной, имеющей нормальные уши, у них было 12 лопоухие нерыжих детей.

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