У человека лопоухость (B) доминирует над геном нормально прижатых ушей (b), а ген не ??ыжих (Р) волос над геном рыжих (p) волос. Каков генотип лопоухого, рыжего отца если в браке с не рыжей женщиной, имеющей нормальные уши, у ...
Биология
У человека лопоухость (B) доминирует над геном нормально прижатых ушей (b), а ген не ??ыжих (Р) волос над геном рыжих (p) волос. Каков генотип лопоухого, рыжего отца если в браке с не рыжей женщиной, имеющей нормальные уши, у них было 12 лопоухие нерыжих детей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р bbP? x B?pp Генотип лопоухих нерыжих детей гетерозиготен: BbPp, так как рецессивные признаки родителей не проявились. Следовательно, генотип отца BBpp, матери bbPP
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