У фермера 4 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135кг сена,а трём коровам-стол??ко сена,сколько хватило бы семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесечно на всех лошодях и коров?

Математика
У фермера 4 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135кг сена,а трём коровам-стол??ко сена,сколько хватило бы семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесечно на всех лошодях и коров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну наверно бы он расходовалось 250кг
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