У фермера 4 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135кг сена,а трём коровам-стол??ко сена,сколько хватило бы семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесечно на всех лошодях и коров?

Математика

У фермера 4 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135кг сена,а трём коровам-стол??ко сена,сколько хватило бы семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесечно на всех лошодях и коров?

Автор: Гость