У фермера 4 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135кг сена,а трём коровам-стол??ко сена,сколько хватило бы семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесечно на всех лошодях и коров?
Математика
У фермера 4 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135кг сена,а трём коровам-стол??ко сена,сколько хватило бы семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесечно на всех лошодях и коров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну наверно бы он расходовалось 250кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
У меня друзей немало но я всех нарисовала коля колет поля полет паша пашет варя ва??ит света светит соня дремлет тоня тонет но не дам ей утонуть я ...
Литература
Литература
Булгаков Мастер и Маргарита 1) Как нечистая сила помогла обнажить низкие страсти людей, живущих в Москве 1930 г. 2)Почему Маргарита заслужила в...