У фігурі закресли 2 відрізки так, щоб залишилось 2 квадрати

Математика
У фігурі закресли 2 відрізки так, щоб залишилось 2 квадрати
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