За 2,5 кг яблок и 3 килограмма груш заплатили 247 тенге сколько стоит один килограмм груш если 1 килограмм яблок стоит 31 деньги составить уравнение. СПАСИБО!!!!в зарание

Математика

За 2,5 кг яблок и 3 килограмма груш заплатили 247 тенге сколько стоит один килограмм груш если 1 килограмм яблок стоит 31 деньги составить уравнение. СПАСИБО!!!!в зарание

Автор: Гость