За 2,5 кг яблок и 3 килограмма груш заплатили 247 тенге сколько стоит один килограмм груш если 1 килограмм яблок стоит 31 деньги составить уравнение. СПАСИБО!!!!в зарание
Математика
За 2,5 кг яблок и 3 килограмма груш заплатили 247 тенге сколько стоит один килограмм груш если 1 килограмм яблок стоит 31 деньги составить уравнение. СПАСИБО!!!!в зарание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31*3+2.5*x=247 2.5x=154 x=154/2.5 x=61.6 x это 1 кг яблок
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