У герды на окне горшке росла роза высотой7см Каждый день роза вырастала на 1см.Какой высоты стала роза через неделю? как написать условие задачи?

Математика
У герды на окне горшке росла роза высотой7см Каждый день роза вырастала на 1см.Какой высоты стала роза через неделю? как написать условие задачи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В неделе 7 дней. 7дн*1см=7см так как у герды была роза 7см то 7см+7см=14см
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