У герды на окне горшке росла роза высотой7см Каждый день роза вырастала на 1см.Какой высоты стала роза через неделю? как написать условие задачи?

Математика

У герды на окне горшке росла роза высотой7см Каждый день роза вырастала на 1см.Какой высоты стала роза через неделю? как написать условие задачи?

Автор: Гость