У ящериц – трехкамерное, а у крокодилов – четырехкамерное сердце. Почему же крокодилы остались холоднокровными, если все остальные животные с четырехкамерным сердцем – теплокровные (определенное исключение составляют утконосы и...

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Известно, что крокодилы при любой удобной возможности не прочь хорошенько перекусить. Количество употребляемой пищи может достигать 23% от массы тела рептилии. Если провести аналогию, то можно представить себе 60-киллограммового человека, съедающего за один присест гамбургер, весом почти 14 килограмм. Остается вопрос: Как переварить весь этот огромный объем пищи? Во время переваривания еды крокодил неповоротлив. Ему нужно быстро усвоить съеденное, чтобы не погибнуть от гниющей внутри еды или от хищников, поедающих молодых рептилий. Ученые знают об особенности крокодилов заставлять кровь течь в обход легких (шунтировать кровяной поток) , но сам физиологический процесс этого оставался мало изученным. Исследователи провели эксперименты на миссисипских аллигаторах (Alligator mississipiensis) и выяснили, что подобная тактика шунтирования является центральным процессом при пищеварении и, что очень важно, основой выживания особей. После пиршества крокодилы любят полежать в теплом месте, пока поглощенная еда не переварится. И, хотя, снаружи этот процесс не выглядит необычным, внутри крокодила творится что-то невообразимое. Во время переваривания пищи крокодилы направляют кровяной поток через особый сосуд (левую аорту) , который идет в обход легких. У человека, других млекопитающих и птиц такого сосуда нет и вся кровь, выбрасываемая правой частью сердца, идет через лёгочную артерию в легкие, где углекислый газ (CO2) выделяется из крови в газовую среду легких. Крокодилы могут по выбору не использовать левую аорту. В таком случае, сердечно-сосудистая система действует почти так же, как и у млекопитающих. Но когда крокодилы переваривают пищу, они направляют кровь, обогащенную углекислым газом напрямую в желудок, где железы, получающие углекислоту, производят кислоту желудочного сока и бикарбонат (соединение, содержащее HCO3 группу) . Таким образом, скорость производства желудочного сока увеличивается в десять раз! Это позволяет крокодилам с легкостью переваривать не только мясо, но и кости попавшего на обед животного. Такая сверх мощная секреция желудочного сока крокодилам жизненно необходима. Во-первых, огромное количество еды в желудке может начать гнить из-за чрезмерного количества содержащихся в ней бактерий. Вторая причина может быть связана с тактикой охоты, при которой он подкрадывается к жертве, скрываясь под водой, а затем внезапно нападает на добычу и топит ее. Такие физические перегрузки вызывают образование большого количества молочной кислоты в мышцах рептилии. Эта кислота может привести к летальному исходу для крокодила, если ее не вывести из организма как можно скорее. Бикарбонат, вырабатывающийся в желудке, служит своеобразным буфером безопасности, не позволяющим молочной кислоте причинить вред крокодилу. Третьей причиной, по которой крокодилы "пускают" кровь в обход легких может быть то, что крокодилы, будучи холоднокровными животными, должны "подогревать" живот на солнышке для лучшей секреции, но найти такую возможность удается не всегда, т. к. лучшие теплые места, обычно, уже заняты взрослыми особями и время, отведенное на "подогрев", оказывается очень ограниченным. Так что, молодым крокодилам просто жизненно необходимо очень быстро переваривать пищу за тот короткий промежуток времени, который они могут найти на свободных солнечных местах.