У юли 8 наклеек а у кати 24 наклейки как придумать вопрос к этой задаче что бы она ре??алось делением

Математика
У юли 8 наклеек а у кати 24 наклейки как придумать вопрос к этой задаче что бы она ре??алось делением
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Можно задать вопрос: Во сколько раз наклеек у Кати больше чем у Юли. Тогда нужно будет 24:8 и получится ответ "в 3 раза"
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