У ивана и петра вместе 980 руб, у ивана и Никиты вместе 930 руб, у Петра и Никиты вместе 980 руб. сколько денег у каждого из них

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У ивана и петра вместе 980 руб, у ивана и Никиты вместе 930 руб, у Петра и Никиты вместе 980 руб. сколько денег у каждого из них

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