У ивана и петра вместе 980 руб, у ивана и Никиты вместе 930 руб, у Петра и Никиты вместе 980 руб. сколько денег у каждого из них
Математика
У ивана и петра вместе 980 руб, у ивана и Никиты вместе 930 руб, у Петра и Никиты вместе 980 руб. сколько денег у каждого из них
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)980:2=490(руб.)-У каждого из Петра и Ивана. 2)930:2=465(руб.)-У каждого из Никиты и Ивана. 3)980:2=490(руб.)-У каждого из Никиты и Петра.
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