У каких растений никогда не бывает плодов? а) у берёзы; б) у осины; в) у дуба; г) у папоротника.

Окружающий мир
У каких растений никогда не бывает плодов? а) у берёзы; б) у осины; в) у дуба; г) у папоротника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У осины, Так как она не каких семян не производит
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