У каких растений никогда не бывает плодов? а) у берёзы; б) у осины; в) у дуба; г) у папоротника.

Окружающий мир

У каких растений никогда не бывает плодов? а) у берёзы; б) у осины; в) у дуба; г) у папоротника.

Автор: Гость