У хозяйки 3 корзины с яблоками всего в них 60 кг яблок в первой и во второй корзина 38 кг яблок а во второй и третий вместе 40 кг яблок сколько килограммов яблок в каждой картине? приз помогите

Математика

У хозяйки 3 корзины с яблоками всего в них 60 кг яблок в первой и во второй корзина 38 кг яблок а во второй и третий вместе 40 кг яблок сколько килограммов яблок в каждой картине? приз помогите

Автор: Гость