У хозяйки 3 корзины с яблоками. Всего в них 60 кг яблок. В первой и во второй корзинах вместе 38 кг яблок, а во второй и в третьей 40 кг. Сколько кг яблок в каждой корзине?
Математика
У хозяйки 3 корзины с яблоками. Всего в них 60 кг яблок. В первой и во второй корзинах вместе 38 кг яблок, а во второй и в третьей 40 кг. Сколько кг яблок в каждой корзине?
Ответ(ы):
Гость:
1) 60-38=22 (кг.) - в 3 корзине. 2) 60-40=20 (кг.) - в 1 корзине. 3) 60-22-20=18 (кг) - во 2 корзине. Ответ: В 1-ой корзине 20 кг яблок, во 2-ой корзине 18 кг , в 3-й корзине 22 кг яблок. Удачи ! =)
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