У хозяйки 3 корзины с яблоками. Всего в них 60 кг яблок. В первой и во второй корзинах вместе 38 кг яблок, а во второй и в третьей 40 кг. Сколько кг яблок в каждой корзине?

Математика

У хозяйки 3 корзины с яблоками. Всего в них 60 кг яблок. В первой и во второй корзинах вместе 38 кг яблок, а во второй и в третьей 40 кг. Сколько кг яблок в каждой корзине?

Автор: Гость