У хозяйки 3 корзины с яблоками. Всего в них 60 кг яблок. В первой и второй корзинах вместе 38 кг яблок, а во второй и третьей вместе 40 кг. Сколько килограммов яблок в каждой корзине?
Математика
У хозяйки 3 корзины с яблоками. Всего в них 60 кг яблок. В первой и второй корзинах вместе 38 кг яблок, а во второй и третьей вместе 40 кг. Сколько килограммов яблок в каждой корзине?
Ответ(ы):
Гость:
60-40=20 кг в первой корзине 60-38=22 кг в третьей. 60-(20+22)=18 кг во второй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу. Искусственный водоём имеет форму кольца. Найдите длину внутренне??о и внешнего ограждений этого водоёма. Решите пожайлстааааа!!!...
Обществознание
Составьте словосочетания со словами: уменьшить, высказать, наложить, предложить, взыскание, маршрут, предположение, слагаемое, сложение .
Математика
1) К числам 792 и 264 добавь третье число так чтобы из них можно было составить верные ??авенства 2) Сколько таких чисел ты нашел? Если меньше четы...
Русский язык