У летчика было очень смелое лицо. У него были смелые глаза,высокий,смелый лоб и твёрдые, смелые губы. И улыбка у него была смелая. задание: найти имя существительное которое командует. Подчеркни местоимения с предлогами и обве...

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У летчика было очень смелое лицо. У него были смелые глаза,высокий,смелый лоб и твёрдые, смелые губы. И улыбка у него была смелая. задание: найти имя существительное которое командует. Подчеркни местоимения с предлогами и обведи кружком букву,которую привел предлог

Автор: Гость