У летчика было очень смелое лицо. У него были смелые глаза,высокий,смелый лоб и твёрдые, смелые губы. И улыбка у него была смелая. задание: найти имя существительное которое командует. Подчеркни местоимения с предлогами и обве...

Русский язык
У летчика было очень смелое лицо. У него были смелые глаза,высокий,смелый лоб и твёрдые, смелые губы. И улыбка у него была смелая. задание: найти имя существительное которое командует. Подчеркни местоимения с предлогами и обведи кружком букву,которую привел предлог
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у летчика было смелое лицо у него были белые глаза высокие смелый лапы твердые смелые губы и улыбка у него была смелой
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