У мальчика Юры синяк на коленке размером с дыру у него на штанах. Их издали видно-м??жские коленки, их синего цвета не спрятать никак! Обозначь, какое из этих однокоренных слов является названием признака (какого). а какое назв...

Русский язык

У мальчика Юры синяк на коленке размером с дыру у него на штанах. Их издали видно-м??жские коленки, их синего цвета не спрятать никак! Обозначь, какое из этих однокоренных слов является названием признака (какого). а какое название предмета (что?) Какой первый звук в собственном имени-гласный или согласный? Подчеркни слово -ответ. Отметь все орфограммы.

Автор: Гость