У мальчика Юры синяк на коленке размером с дыру у него на штанах. Их издали видно-м??жские коленки, их синего цвета не спрятать никак! Обозначь, какое из этих однокоренных слов является названием признака (какого). а какое назв...

Русский язык
У мальчика Юры синяк на коленке размером с дыру у него на штанах. Их издали видно-м??жские коленки, их синего цвета не спрятать никак! Обозначь, какое из этих однокоренных слов является названием признака (какого). а какое название предмета (что?) Какой первый звук в собственном имени-гласный или согласный? Подчеркни слово -ответ. Отметь все орфограммы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СИНяк-что?-предмет СИНего-какого?-признак Юра-собственное, начинается на согласный слог Й
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