у мальчика в коллекции было 24 болгарские марки и 40 российских марок. Он поместил и?? в альбом поровну на каждую страницу. Российские марки заняли на 2 страницы больше чем болгарские. Сколько страниц было занято российскими ма...

Математика

у мальчика в коллекции было 24 болгарские марки и 40 российских марок. Он поместил и?? в альбом поровну на каждую страницу. Российские марки заняли на 2 страницы больше чем болгарские. Сколько страниц было занято российскими марками? решите задачу с условием пожалуйста!!!

Автор: Гость