у мальчика в коллекции было 24 болгарские марки и 40 российских марок. Он поместил и?? в альбом поровну на каждую страницу. Российские марки заняли на 2 страницы больше чем болгарские. Сколько страниц было занято российскими ма...

Математика
у мальчика в коллекции было 24 болгарские марки и 40 российских марок. Он поместил и?? в альбом поровну на каждую страницу. Российские марки заняли на 2 страницы больше чем болгарские. Сколько страниц было занято российскими марками? решите задачу с условием пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Болгарские-24. Российских-40 Сколько-? 1)40-24=16(М) 2)16:2=8(С)-Было занятно Российскими марками. Ответ:8 страниц было занято Российскими марками.
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