У Михаила есть несколько квадратных столов и стульев. Если он расставит все столы по два и вокруг каждой пары по 6 стульев, то будет 4 запасные стулья. Сколько столов у Миши?

Математика
У Михаила есть несколько квадратных столов и стульев. Если он расставит все столы по два и вокруг каждой пары по 6 стульев, то будет 4 запасные стулья. Сколько столов у Миши?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*4=20 20/4=6 6 столов у Миши 
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