У Михаила есть несколько квадратных столов и стульев. Если он расставит все столы по два и вокруг каждой пары по 6 стульев, то будет 4 запасные стулья. Сколько столов у Миши?

Математика

У Михаила есть несколько квадратных столов и стульев. Если он расставит все столы по два и вокруг каждой пары по 6 стульев, то будет 4 запасные стулья. Сколько столов у Миши?

Автор: Гость