У Миши было 400значков . он 3/4 всех значков подарил другу . сколько значков осталось ?? Миши?

Математика
У Миши было 400значков . он 3/4 всех значков подарил другу . сколько значков осталось ?? Миши?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400:4*3=300 значков подарил 400-300=100 осталось
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