У Миши было 400значков . он 3/4 всех значков подарил другу . сколько значков осталось ?? Миши?
Математика
У Миши было 400значков . он 3/4 всех значков подарил другу . сколько значков осталось ?? Миши?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400:4*3=300 значков подарил 400-300=100 осталось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость велосипедиста 200м/мин. Сколько оборотов сделает колесо велосипеда за 3 мин если длина внешней окружности ровна 2 мне? помагите пожалуйста
Математика
Русский язык
Русский язык