У моей сёстры задали по проекту написать конспект о вреде гаджетов помогите пожалуйста
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У моей сёстры задали по проекту написать конспект о вреде гаджетов помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Техника очень вредит глазам и3 за излучения. чтобы оно не вредило глазам поставьте рядом кактус
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