У Нины лист осины. у Полины лилии. у Кати пионы. мимозу вырастила Лиза. вилка.стакан. розы. мимозы. зонт. зонты. начертить схемы слов.

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У Нины лист осины. у Полины лилии. у Кати пионы. мимозу вырастила Лиза. вилка.стакан. розы. мимозы. зонт. зонты. начертить схемы слов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зонт <Зонт> корень вилка виде корен
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