У Нины лист осины. у Полины лилии. у Кати пионы. мимозу вырастила Лиза. вилка.стакан. розы. мимозы. зонт. зонты. начертить схемы слов.

Русский язык

У Нины лист осины. у Полины лилии. у Кати пионы. мимозу вырастила Лиза. вилка.стакан. розы. мимозы. зонт. зонты. начертить схемы слов.

Автор: Гость