Кьк напесать правильна замоч.. ключ..

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Кьк напесать правильна замоч.. ключ..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замочь- это глагол, поэтому с мягким знаком Ключ-это существительное мужского рода, пишется без мягкого знакп
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