Кьк напесать правильна замоч.. ключ..
Русский язык
Кьк напесать правильна замоч.. ключ..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замочь- это глагол, поэтому с мягким знаком Ключ-это существительное мужского рода, пишется без мягкого знакп
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