Скорость велосипедиста 12 км / ч. какое растянется он проедет за 3 ч? за 1 целую 1 / 2ч?
Математика
Скорость велосипедиста 12 км / ч. какое растянется он проедет за 3 ч? за 1 целую 1 / 2ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 км и 18 км.........
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