Скорость велосипедиста 12 км / ч. какое растянется он проедет за 3 ч? за 1 целую 1 / 2ч?

Математика

Скорость велосипедиста 12 км / ч. какое растянется он проедет за 3 ч? за 1 целую 1 / 2ч?

Автор: Гость