Какое спряжение у глаголов разгорается, трещит, пылает, пышет, развевается, затянул, гудит, гнутся, качается, народ нянь?
Русский язык
Какое спряжение у глаголов разгорается, трещит, пылает, пышет, развевается, затянул, гудит, гнутся, качается, народ нянь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Певое, второе, первое, первое, первое, первое, второе, первое, второе
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