Лера, Вера и Ира делали плакат к празднику, и одна из них поставила кляксу. На вопрос, кто из них это сделал, Лера ответила: "Ира", Вера: "Не я. Лера тоже этого не делала", Ира: "Не я". Кто из девочек поставил кляксу, если две ...

Математика

Лера, Вера и Ира делали плакат к празднику, и одна из них поставила кляксу. На вопрос, кто из них это сделал, Лера ответила: "Ира", Вера: "Не я. Лера тоже этого не делала", Ира: "Не я". Кто из девочек поставил кляксу, если две из них говорят правду, а одна лжет?

Автор: Гость