Лера, Вера и Ира делали плакат к празднику, и одна из них поставила кляксу. На вопрос, кто из них это сделал, Лера ответила: "Ира", Вера: "Не я. Лера тоже этого не делала", Ира: "Не я". Кто из девочек поставил кляксу, если две ...
Математика
Лера, Вера и Ира делали плакат к празднику, и одна из них поставила кляксу. На вопрос, кто из них это сделал, Лера ответила: "Ира", Вера: "Не я. Лера тоже этого не делала", Ира: "Не я". Кто из девочек поставил кляксу, если две из них говорят правду, а одна лжет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: Вера поставила кляску...
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