У пастуха, который вел 60 быков , спросили : "какую часть быков своей многочисленной отары ты ведешь?" . он ответил :" я виду половину от трети отары".сколько быков было в отаре
Математика
У пастуха, который вел 60 быков , спросили : "какую часть быков своей многочисленной отары ты ведешь?" . он ответил :" я виду половину от трети отары".сколько быков было в отаре
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Гость:
Уравнением вроде бы хотя
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