У пастуха, который вел 60 быков , спросили : "какую часть быков своей многочисленной отары ты ведешь?" . он ответил :" я виду половину от трети отары".сколько быков было в отаре

Математика

У пастуха, который вел 60 быков , спросили : "какую часть быков своей многочисленной отары ты ведешь?" . он ответил :" я виду половину от трети отары".сколько быков было в отаре

Автор: Гость