Элемент имеет 2 нуклида 63Э и 65Э,массовые доли которых составляют 70 и 30% соответственно. Определить порядковый номер элемента. (С решением).

Химия
Элемент имеет 2 нуклида 63Э и 65Э,массовые доли которых составляют 70 и 30% соответственно. Определить порядковый номер элемента. (С решением).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr=0.7*63+0.3*65=63.6 г/моль В периодической таблице значение этой молярной массы соответствует меди - порядковый номер=29
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