Элемент имеет 2 нуклида 63Э и 65Э,массовые доли которых составляют 70 и 30% соответственно. Определить порядковый номер элемента. (С решением).

Химия

Элемент имеет 2 нуклида 63Э и 65Э,массовые доли которых составляют 70 и 30% соответственно. Определить порядковый номер элемента. (С решением).

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