Как написать синквейн о Ящике?
Литература
Как написать синквейн о Ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ящик. Старый,деревянный. стоит,пылиться,ломается. он нам не помог. дерево. пы.сы.Кажется так
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